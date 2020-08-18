2020/08/18 | 19:05 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النزاهة تستقدم وزير الصحة الأسبق ووكيله وأوامر قبض بحق محافظ بابل السابق واستقدام الأسبق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/18 | 19:05.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة تستقدم وزير الصحة الأسبق ووكيله وأوامر قبض بحق محافظ بابل السابق واستقدام الأسبق) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة تستقدم وزير الصحة الأسبق ووكيله وأوامر قبض بحق محافظ بابل السابق واستقدام الأسبق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).