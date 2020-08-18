خبير يصف “تحور” فيروس كورونا بالأمر الجيد

2020/08/18 | 19:07 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..صرح طبيب بارز مختص في الأمراض المعدية، بأن الطفرة الشائعة التي أدت لتفشي فيروس “كورونا” في أوروبا وأمريكا الشمالية وأجزاء من آسيا قد تكون أكثر عدوى وقابلية للانتشار إلا أنها أقل فتكا.فبحسب تصريحات لكبير المستشارين في جامعة سنغافورة الوطنية والرئيس المنتخب للجمعية الدولية للأمراض المعدية، بول تامبياه، فإن الأدلة تشير إلى أن […]

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