الكاظمي يوجه الوزارات بالرد على طلبات مفوضية الانتخابات خلال 3 ايام

2020/08/18 | 19:12 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص..وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، الوزارات بالرد على طلبات مفوضية الانتخابات خلال 3 ايام ضمن اجراءاتها لإكمال متطلبات العملية الانتخابية.وقال مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات حسين الهنداوي لـ /المعلومة/ إن “رئيس الوزراء اكد خلال لقاءه بأعضاء المفوضية العليا للانتخابات بإسنادها بشان القضاء على البيروقراطية والروتين الاداري لإكمال المهام الموكلة اليها لأجراء الانتخابات”.[…]

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