بالصور: اول مرة في العراق… كاميرات حرارية تكشف الحرائق قبل حدوثها!

2020/08/18 | 19:18 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – بغداد أعلنت شعبةُ الاتّصالات وتكنولوجيا المعلومات التابعة لقسم المشاريع الهندسيّة في العتبة العبّاسية المقدّسة، عن إدخالها تقنيّة استخدام الكاميرات الحراريّة للكشف المبكّر عن الحرائق وإعطاء إنذار قبل حدوثها، على العكس ممّا هو مستخدمٌ حاليّاً وهو إعطاء إشارات الإنذار بعد حصول الحادث، وهذه التقنيّة تُستخدم لأوّل مرّةٍ في العراق، وقد أثبتت نجاحها في […]

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