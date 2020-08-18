عالية نصيف تؤكد رفض ارسال أي مبالغ مالية الى كردستان

2020/08/18 | 19:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..قالت النائبة عالية نصيف ان أي اتفاق مع إقليم كردستان يتضمن ارسال مبالغ مالية “مرفوض جملة وتفصيلا”، لكون عائدات نفط الإقليم “تتبخر” بالكامل سواء الذي يبيعه الإقليم علناً أو الذي يتم تهريبه .وأضافت نصيف في بيان اليوم،:” لو كان أهلنا الأكراد سيستفيدون من هذه الأموال كرواتب وأجور تصرف للناس البسطاء لما اعترض احد، […]

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