ايران: يتعين على اميركا ان تنهي تواجدها الكارثي في افغانستان

2020/08/18 | 19:18 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..طالب المتحدث باسم وزارة خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية، الثلاثاء، واشنطن بأن تتصرف بمسؤولية بدلا من اتهام الآخرين بالتقصير، وأن تنهي تواجدها الكارثي في افغانستان بأسرع ما يمكن.وقال سعيد خطيب زاده ، ردا على المزاعم المزيفة التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام الأمريكية بأن دولا أخرى دفعت أموالا لطالبان لقتل جنود أمريكيين في أفغانستان: […]

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