حكومة كربلاء تتدخل لحل خلاف عشائري بسبب حادث قتل

2020/08/18 | 19:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..من أجل إصلاح ذات البين و إشاعة روح المحبة والتسامح بين أبناء العشائر تدخلت حكومة كربلاء المحلية في حل الخلاف العشائري الحاصل بين عشيرتي ( خفاجة وتميم ) الذي دام ثمانية أشهر بسبب قتل أحد أبناء عشيرة خفاجة .وقال نائب محافظ كربلاء الثاني علي الميالي […]

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