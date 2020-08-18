الرصافة وكورونا: حالات الشفاء والاصابة “تتسابقان بالارتفاع الملحوظ” لصدارة الموقف اليومي

2020/08/18 | 19:20 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – بغداد اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة، عبد الغني للساعدي، الثلاثاء، تسجيل 423 اصابة بفيروس كورونا بينها 201 اصابة شخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.وقال الساعدي، في بيان ، ان “المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت اليوم، 423 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي: – 201 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات […]

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