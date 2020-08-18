من وثائق الحزب الشيوعي العراقي حول ابناء شعبنا من الايزيديين . - عادل عبد الزهرة شبيب

2020/08/18 | 19:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عادل_عبد_الزهرة_شبيب ورد في وثائق المؤتمر الوطني العاشر للحزب الشيوعي العراقي حول ابناء شعبنا من الايزيديين ما يأتي :إلى أبناء شعبنا من الايزيدين))واجه أبناء شعبنا من الايزيديين ، واحدا من أبشع الانتهاكات الإنسانية في التاريخ، ارتكبته عصابات داعش الإرهابية، وأجبرتهم على نزوح قسري عن مناطقهم التاريخية.وتسجل تقارير الرصد المدنية، أن أكثر من 2000 امرأة ايزيدية ما تزال تحت قبضة تنظيم داعش، وأن نحو أكث ......





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