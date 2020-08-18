الحكومة الجديدة: التركيبة والبرنامج - جيلاني الهمامي

2020/08/18 | 19:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جيلاني_الهمامي أعلن اليوم الاثنين 10 اوت هشام المشيشي رئيس الحكومة المكلف في ندوة صحفية مباشرة بعد لقاء مع رئيس الدولة أن الحكومة القادمة ستكون " " حكومة كفاءات مستقلة تماما " واضعا بذلك حدا للجدل والتوقعات التي تناقلتها التصريحات والتحاليل السياسية والإعلامية في الأيام الماضية.



جاء هذا التصريح بعد أن قضى النصف المنقضي من المدة الممنوحة له في إجراء مشاوراته مع رؤساء الكتل البرلمانية والشخصيات المستقلة، سياسيين و ......





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