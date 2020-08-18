-فك الارتباط- المعكوس و -نهاية التخلف- - نايف سلوم

2020/08/18 | 19:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نايف_سلوم إذا استأنسنا برأي لسمير أمين مع إجراء بعض التحويرات في العبارة، أمكننا القول أنه لا يمكن الفصل بين الدول الغنية والدول الفقيرة على مستوى التحليل الاقتصادي، بحيث لا يمكننا بكل الأحوال أن نضع البورجوازية الإمبريالية كنقيض أساس للبورجوازيات الطرفية.



وهذا يصحّ على المرحلة الإمبريالية بوجه عام وعلى فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية بوجه خاص.



بالتالي ليس التخلف صفة جوهرية عنصرية للبلدان الرأسمالية الط ......





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