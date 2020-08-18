كربلاء تغلق ابوابها في عاشوراء بوجه الزوار الاجانب ومن خارج المحافظة

2020/08/18 | 19:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..أعلنت قيادة عمليات الفرات الاوسط ، اليوم الثلاثاء ، خطتها الأمنية التي تنطلق في بداية شهر محرم وتستمر أسبوعين ، فيما أشارت إلى زيارة عاشوراء هذا العام ستخلو من دخول الزائرين من خارج كربلاء وزوار أجانب .وقال مصدر أمني في تصريح لــــ ( المستقلة ) […]

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