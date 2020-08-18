كانيم : انقاذ الارواح اصبح أكثر ترويعا وايلاما في الوقت الراهن

2020/08/18 | 19:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..قالت المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان ناتاليا كانيم “لم يسبق وأن كان إنقاذ الأرواح أكثر ترويعًا وإيلامًا مما نشهده في الوقت الراهن”.وأوضحت كانيم في بيان بمناسبة احتفال الأمم المتحدة باليوم العالمي للعمل الإنساني، الذي يصادف يوم غد 19 آب، ان العام المنصرم شهد هجمات استهدفت العاملين في مجال الإغاثة “تفوق ما سبق […]

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