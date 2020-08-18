الصحة العالمية: حملات التلقيح يجب أن تشمل أكثر من نصف سكان الأرض

2020/08/18 | 19:27 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]قالت منظمة الصحة العالمية، إن العالم لم يقترب حتى الآن من مستوى المناعة ضد فيروس كورونا اللازم لتفعيل “مناعة القطيع”، والتي تعني امتلاك عدد كافٍ من السكان أجساماً مضادة لوقف تفشي الفيروس.

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