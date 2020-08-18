مواطنو الوسط والجنوب يدفعون ثمن “تواطئ” الكاظمي مع كردستان

2020/08/18 | 19:27 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]اعتبر النائب عن تحالف الفتح احمد الكناني، الثلاثاء، ان حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تواطأت مع اقليم كردستان على حساب مواطني الوسط والجنوب.

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