الديلي بيست: عناصر القوات الامريكية الخاصة السابقين يتبعون نظرية المؤامرة التي روجها اتباع ترامب ويهددون بالعنف

2020/08/18 | 19:27 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … كشف تقرير لصحيفة الديلي بيست الامريكية أن عدة آلالاف من عناصر القوات الامريكية الخاصة قوة سيل انضموا الى اتباع نظرية المؤامرة التي روج لها اليمين المتطرف الموالي لترامب مما يرفع من خطر لجوئهم الى العنف وبعواقب وخيمة في حال فوز المرشح الديمقراطي جون بايدن .وذكر التقرير الذي ترجمته /المعلومة/ أن ” […]

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