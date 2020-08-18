2020/08/18 | 19:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( عضو بخلية ازمة الرصافة يحدد شرطاً وحيداً لعودة الحياة الى طبيعتها في العراق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( عضو بخلية ازمة الرصافة يحدد شرطاً وحيداً لعودة الحياة الى طبيعتها في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).