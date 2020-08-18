نائب عن النصر تنتقد المالية لصرفها مبالغ لكردستان دون قيامها بإجراء مهم

2020/08/18 | 19:27 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

انتقدت القيادية في ائتلاف النصر النائب هدى سجاد، الثلاثاء (18 آب 2020)، وزارة المالية بعد صرفها مبالغ لإقليم كردستان تحت غطاء رواتب الموظفين، فيما وجهت دعوة لحكومة كردستان بشأن واردات النفط والمنافذ وغيرها.وقالت سجاد في حديث لـ (بغداد اليوم)، "مرة اخرى تخالف وزارة المالية قانون الادارة المالية بصرف مبالغ لاقليم كردستان تحت غطاء رواتب الموظفين دون قيامها بتدقيق اسماء الموظفين واماكن عملهم".

واضافت، أنه "على حكومة الاقليم ان تكون صريحة مع شعبها وتخبرهم اين تذهب صادرات النفط وايرادات المنافذ الحدودية وايرادات قطاع الاتصالات، اضافة لما تدفعه حكومة المركز من موازنة لهم".

وقرر مجلس وزراء كردستان، أمس الاثنين، صرف رواتب موظفي إقليم كردستان المتأخرة منذ خمسة شهور، خلال الأيام المقبلة.

وكان رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، اعلن السبت الماضي، أن الحكومة الاتحادية قررت إرسال 320 مليار دينار عراقي إلى أربيل كجزء من رواتب الموظفين.

وقال في بيان صحفي: "خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بحثنا معا الإشكالات بين أربيل وبغداد، وأكدنا على أن يكون الاحتكام للدستور العراقي هو الفيصل في حسم جميع نقاط الخلاف، مع وضع خصوصية إقليم كردستان ومصلحة جميع العراقيين بنظر الاعتبار".

وأضاف: "أشرنا معا خلال هذا الاتصال، إلى التقدم الذي أحرزته المحادثات القائمة منذ عدة أشهر بين وفدي التفاوض للجانبين وفق أسس التفاهم الذي تم التوصل إليه في وقت سابق بشأن مشكلة متقاضي الرواتب في الإقليم".

وتابع: "تقرر أن ترسل بغداد مبلغ 320 مليار دينار عراقي كجزء من الرواتب إلى إقليم كردستان في أقرب وقت، وبما يتناسب مع الوضع المالي الراهن للعراق، وأكدنا معا على ضرورة استمرار المحادثات بهدف حل جميع الإشكالات".

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