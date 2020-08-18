نائب رئيس برلمان كوردستان يرد على تصريحات الكعبي إزاء الاتفاق بين أربيل وبغداد

2020/08/18 | 19:27 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب رئيس برلمان اقليم كوردستان هيمن هورامي

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