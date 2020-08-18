العراق يسجل اكثر من 4500 اصابة كورونا خلال 24 ساعة

2020/08/18 | 19:27 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت نسبة اصابات كورونا في العراق خلال الفترة القريبة الماضية

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