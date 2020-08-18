بعيدا عن إجراءات الوقاية .. حفل مزدحم في حمام سباحة في ووهان

2020/08/18 | 19:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..في الوقت الذي تنبه فيه العديد من الدول إلى ضرورة التقيد بإجراءات الوقاية من تفشي موجة ثانية من مرض كوفيد-19، احتشد الآلاف من رواد الحفلات في مسبح خلال عطلة نهاية الأسبوع في مدينة ووهان بوسط الصين، حيث ظهر فيروس كورونا لأول مرة في أواخر العام الماضي بعد أن عادت المدينة إلى الحياة الطبيعية.وكان منتزه […]

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