المنافذ توضح بشأن ضبط شحنة “أسلحة وكواتم”

2020/08/18 | 19:30 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد نشرت هيئة المنافذ الحدودية، بيانًا توضيحيًا بشأن ضبط شحنة “أسلحة وكواتم” مسجلة على انها لعب أطفال.وقالت الهيئة في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إنه “نشر في مواقع التواصل الاجتماعي خبر مفاده ضبط شحنة ثانية من المسدسات والكواتم مسجلة على أنها لعب اطفال قادمة من دولة الإمارات”.وأكدت الهيئة أن […]

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