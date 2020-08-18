ترامب: إدارة أوباما وبايدن الأكثر فسادا في تاريخ الولايات المتحدة

2020/08/18 | 19:30 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن اعتقاده بأن إدارة الرئيس السابق باراك أوباما ونائبه جو بايدن (خلال فترة 2009-2017)، كانت الأكثر فسادا في تاريخ الولايات المتحدة.وقال ترامب، في تغريدة على “تويتر” اليوم: “إدارة أوباما وبايدن كانت الأكثر فسادا في تاريخ البلاد، أقصد أنه تم ضبطهما وهما يتجسسان على حملتي، وهي أكبر فضيحة […]

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