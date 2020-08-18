بالوثيقة.. اليونسكو تؤيد استراتيجية اعتماد التعليم المدمج

2020/08/18 | 19:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان لوزارة التعليم تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) اطلعت على استراتيجية التعليم المدمج لوزارة التعليم العالي، وثمنت إجراءاتها في مسار التعليم الإلكتروني للمواد النظرية واعتماد نظام التعليم عن قرب للمواد التطبيقية مع مراعاة مستلزمات الوقاية الصحية".

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