امانة بغداد تعلن اعداد خطة تعفير خاصة بشهر محرم

2020/08/18 | 19:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت امانة بغداد، اليوم الثلاثاء، عن اعداد خطة تعفير خاصة بشهر محرم الحرام.وقالت الامانة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “ملاكاتها في دائرة الوحدات الانتاجية والدوائر البلدية المختلفة، اعدت خطة تعفير خاصة بشهر محرم الحرام”.واشارت الى ان “الخطة تتضمن تعفير مسارات سير الزائرين سيما التي تتجه نحو مدينة كربلاء المقدسة، بالاضافة الى …

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