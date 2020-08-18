لبنان يعلن الإغلاق العام ومنع التجوال لأسبوعين

2020/08/18 | 19:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر وزير الداخلية اللبناني بحكومة تصريف الأعمال محمد فهمي مرسوما قضى بالإقفال اعتبارا من الساعة السادسة من صباح الجمعة 21 آب ولغاية الاثنين 7 أيلول المقبل، في كافة المحافظات.ويشمل الإقفال المؤسسات الخاصة والأسواق التجارية والأسواق الشعبية والشركات التجارية والكورنيش البحري والمرافق السياحية والملاعب الرياضية الداخلية والخارجية والنوادي والمسابح العامة والخاصة والمطاعم والمقاهي والنوادي والملاهي …

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