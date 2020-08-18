اعتقال عصابة حاولت ادخال مخدرات الى كربلاء

2020/08/18 | 19:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..أعلنت قيادة شرطة كربلاء ، اليوم الثلاثاء، إن القوات الامنية تمكنت من اعتقال عصابة مكونة من اربعة متهمين من خارج المحافظة،بينهم أمرأة، حاولوا دخول مخدرات نوع كريستال الى المحافظة.وذكر مصدر أمني في تصريح لـــ ( المستقلة ) إن “العصابة مكونة من ثلاثة رجال والرابع كانت […]

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