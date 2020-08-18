2020/08/18 | 19:36 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خبير يصف “تحور” فيروس كورونا بالأمر الجيد! هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/18 | 19:36.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبير يصف “تحور” فيروس كورونا بالأمر الجيد!) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبير يصف “تحور” فيروس كورونا بالأمر الجيد!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).