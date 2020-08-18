من شارع الصحافة… عبد الهادي مهودر

2020/08/18 | 19:40 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب عبد الهادي مهودر: من شارع الصحافة خريجو كليات الاعلام الذين يصدح صوتهم مطالبين بحق العمل قدموا درسا تطبيقيا على الأرض لما تلقوه من نظريات في قاعات الدرس فكانوا الخبر الصحفي واستفهاماته وشروطه وعناصره وأنواعه ومانشيته ومقدمته ومتنه وخاتمته، وكان الصحفي هو الخبر هذه المرة والباحث عن مصدر رزق ودار سكن في شارع الصحافة.ومشكلة […]

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