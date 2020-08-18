الخناق يضيق على الهاتف الصيني.. أجهزة هواوي قد “تختفي” من السوق تمامًا!

2020/08/18 | 19:40 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة حذر مسؤولون تنفيذيون وخبراء من أن القيود الأمريكية المتزايدة على “هواوي” من المرجح أن تعرقل حصول الشركة الصينية حتى على الرقائق الجاهزة بالفعل، فيما اشارت إلى امكانية “اختفاء” انشطة الشركة في مجال الهواتف المحمولة.وأضاف المسؤولون أن القيود تهدد عرشها كأكبر صانع للهواتف الذكية في العالم وتعطل إمدادات التكنولوجيا العالمية.[…]

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