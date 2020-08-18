نائب: لقاء الكاظمي بترامب سيكون شكليا ولن يكون هناك حل جذري بشأن التواجد الأمريكي

2020/08/18 | 19:44 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… اعتبر النائب المستقل باسم الخشان، الثلاثاء، ان زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للولايات المتحدة الامريكية شكلية ولن تتطرق لخروق القوات الامريكية القتالية من البلاد.وقال الخشان في تصريح لـ/ المعلومة /، ان “الموقف السياسي من الوجود الامريكي غير ثاب وهنالك كتل سياسية راغبة ببقاء القوات الامريكية ، فضلا عن تراجع الرافضين للوجود الامريكي […]

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