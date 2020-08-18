“بسلسلة حديدية للكلاب”… ملكة جمال “تعنف” زوجها وتتسبب باضرار جسيمة له تضعها امام المحاكمة

2020/08/18 | 20:10 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – بغداد وجهت السلطات الأسترالية تهمة ضد ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية السابقة، بريتاني نيكول بوتيت، التي تحولت إلى مصارعة، بالاعتداء على صديقها السابق بالضرب، في سيدني.ووفقا لصحيفة “The Sun”، فقد اعتدت بريتاني على عشيقها السابق بالضرب المبرح بسلسلة حديدة للكلاب، مما تسبب بجروح عميقة في ظهره.ودافعت الأمريكية عن نفسها أمام […]

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