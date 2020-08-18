الاصابات بكورونا “تسحق” حالات الشفاء في موقف الكرخ اليومي..والوفيات تستمر بـ”الانخفاض”

2020/08/18 | 20:10 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – بغداد اعلنت دائرة صحة الكرخ، الموقف اليومي للاصابات بكورونا مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم وعددها 861 اصابة : أبو غريب ——— 18 ابو دشير ——— 19 الاسكان ———- 4 الاعلام ———— 51 […]

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