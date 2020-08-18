في احدث صورها..نادية الجندي شباب يتحدى الزمن

2020/08/18 | 20:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..رغم بلوغها الرابعة والسبعين الا ان الفنانة نادية الجندي تبقى متميزة باطلالاتها الجميلة والانيقة.ونشر المصور محمود رؤوف جلسة تصوير جديدة للنجمة نادية الجندي، ظهرت خلالها مفعمة بالحيوية في طلة شبابية بفستان قصير.وكان آخر ظهور لنادية الجندي فى رمضان الماضي 2020 حيث شاركت في مسلسل “سكر زيادة”، الى جانب النجمات سميحة أيوب وهالة […]

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