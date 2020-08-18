تمثال لسيلفا على بوابة ملعب الاتحاد

2020/08/18 | 20:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..اعلن نادي مانشستر سيتي الانكليزي انه سيضع تمثالا للاعب الوسط الإسباني ديفيد سيلفا خارج ملعب الاتحاد تكريما لمسيرته العامرة بالألقاب مع النادي والتي استمرت عشرة مواسم.وخاض سيلفا آخر مبارياته مع سيتي في الهزيمة 3-1 أمام أولمبيك ليون في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا يوم السبت الماضي.وساعد اللاعب البالغ من العمر 34 عاما […]

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