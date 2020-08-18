علماء يحذرون: القطب الشمالي يذوب أسرع مما توقعنا

2020/08/18 | 20:14 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..حذّر باحثون في جامعة كوبنهاغن، اليوم الثلاثاء، من ذوبان البحار المتجمدة في القطب الشمالي بوتيرة أسرع مما توقعته النماذج المناخية الإلكترونية.وبحسب وكالة “فرانس برس”، تنبأت النماذج المناخية، حتى الآن، بزيادة بطيئة وثابتة في درجات حرارة القطب الشمالي، لكن الدراسة الجديدة تظهر أن الاحترار يحدث بوتيرة أسرع.وفي بيان، قال جينس هيسيلبيرغ كريستنسن، […]

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