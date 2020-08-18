القانونية النيابية تعلن اكمال جميع الإجراءات الفنية والقانونية لقانون الانتخابات

2020/08/18 | 20:14 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص..اعلنت اللجنة القانونية النيابية، الثلاثاء، اكمال الاجراءات الفنية والقانونية الخاصة بقانون الانتخابات، مبينة ان ماتبقى هو الخلافات السياسية فقط.وقال عضو اللجنة ريبوار هادي لـ /المعلومة/ ان “اللجنة القانونية واصلت اجتماعاتها حول قانون الانتخابات واكملت جميع الاجراءات الفنية والقانونية بشأنه”.واضاف ان “ماتبقى يعيق تمرير القانون هو الجانب السياسي والخلافات بشأنه”، مشيرا الى ان […]

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