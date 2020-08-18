2020/08/18 | 20:16 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خريجو معاهد تقنية ذي قار يطالبون بشمولهم في التعيين بحركة نقل الملاك هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/18 | 20:16.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خريجو معاهد تقنية ذي قار يطالبون بشمولهم في التعيين بحركة نقل الملاك) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خريجو معاهد تقنية ذي قار يطالبون بشمولهم في التعيين بحركة نقل الملاك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).