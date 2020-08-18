جلسة مغلقة في مجلس الأمن الدولي اليوم حول بيلاروس

2020/08/18 | 20:19 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف مصدر في الأمم المتحدة أن مجلس الأمن الدولي سيعقد اليوم الثلاثاء اجتماعا وراء الأبواب المغلقة لبحث الوضع في بيلاروس.وأوضح المصدر أن الاجتماع سيعقد عقب جلسة حول اليمن، بناء على طلب من الولايات المتحدة وإستونيا.وسبق أن قالت رئيسة إستونيا كيرستي كاليولايد إن الانتخابات الرئاسية التي جرت في بيلاروس في الـ9 من […]

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