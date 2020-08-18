إتلاف شحنة إسرائيلية في مطار بغداد

2020/08/18 | 20:27 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرأعلنت الهيئة العامة للجمارك، الثلاثاء، إتلاف شحنة مواد إسرائيلية المنشأ في مطار بغداد الدولي.

وذكرت الهيئة في بيان، 18 آب/أغسطس، أن "مركز جمرك الشحن الجوي في مطار بعداد الدولي قام بإتلاف إرسالية أدوية بشرية (مواد مختبرية) إسرائيلية المنشأ ممنوعة من الاستيراد ومخالفة لضوابط والتعليمات".

وأضاف البيان، أن "عملية الإتلاف تمت من قبل اللجنة التي شكلت لهذا الغرض من ممثلي الجهات المختصة العاملة في المركز المذكور وفق أحكام المادة (68/ثانيًا) من قانون الجمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل".

وأكد البيان، أن "كوادر الهيئة تعمل وبشكل متواصل في ظل هذه الظروف الصعبة ورغم تزايد عدد الإصابات إلا أن العمل مستمر في جميع المراكز الجمركية ودون توقف من أجل خدمة البلاد وتسهيل دخول كافة المستلزمات الطبية والعلاجية، ومنع دخول المواد المخالفة والممنوعة والتي تمس حياة المواطنين".

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