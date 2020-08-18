2020/08/18 | 20:29 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مصدر يكشف حجم عائدات كردستان لشهر آب ويتحدث عن حل 80% من ازمة الرواتب) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مصدر يكشف حجم عائدات كردستان لشهر آب ويتحدث عن حل 80% من ازمة الرواتب) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مصدر يكشف حجم عائدات كردستان لشهر آب ويتحدث عن حل 80% من ازمة الرواتب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).