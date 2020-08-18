الصين تؤكد رفضها الشديد للإجراءات الأمريكية بحق هواوي

2020/08/18 | 20:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أكدت الصين رفضها بشكل قاطع لعمليات تضييق الخناق التي تقوم بها الولايات المتحدة على شركة هواوي ، بعد أن أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنها ستشدد القيود المفروضة على الشركة.ودعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان، الولايات المتحدة الى الكف عن تقويض الثقة في الشركات الصينية.وقال تشاو إن الحكومة […]

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