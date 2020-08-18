شرطة نينوى تصدر توضيحاً بشأن احراق امرأة نفسها أمام مبنى المحافظة

2020/08/18 | 20:36 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت قيادة شرطة نينوى، اليوم الثلاثاء، توضيحاً بشأن احراق امرأة نفسها أمام مبنى المحافظة، مشيرة الى أن المجني عليها تعاني من مشاكل نفسية وسبق وان قامت بمحاولة الانتحار لثلاث مرات وهذه المحاولة الرابعة.وقالت الشرطة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، إنه “بخصوص المرأة التي قامت بحرق نفسها امام الباب الخلفي لمبنى محافظة نينوى، نود …

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