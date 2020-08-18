ديالى تعلن موافقة وزارة الصحة على اعادة احياء مشروع ستراتيجي بكلفة اكثر من 100 مليار

2020/08/18 | 20:37 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى كشف دائرة صحة ديالى، الثلاثاء، عن موافقة وزارة الصحة على اعادة احياء مشروع ستراتيجي بكلفة اكثر من 100 مليار دينار.وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” وزارة الصحة وافقت بشكل رسمي على احياء مشروع المستشفى الاسترالي في بعقوبة والذي تزيد كلفته عن 100 مليار دينار بعد توقف انجازه […]

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