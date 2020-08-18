العراق: تسجيل 4576 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 2895 حالة و82 وفاة

2020/08/18 | 20:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يواصل العراق تسجيل الأرقام المفزعة بعدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

حيث سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة أربعة الاف وخمسمئة وست وسبعين إصابة جديدة بفيروس كورونا، ووفاة اثنتين وثمانين حالة، وشفاء الفين وثمانمئة وخمس وتسعين حالة في عموم البلاد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، إن عدد الإصابات الكلي وصل إلى مئة وأربعة وثمانين ألفا وسبعمئة وتسع حالات، وشفاء مئة وواحدٍ وثلاثين ألفا وثمانمئة وأربعين حالة، فيما ارتفعت الوفيات الى ستة آلاف وست وثلاثين حالة، مشددا على ضرورة التزام المواطنين بالتعليمات الوقائية الصادرة من الجهات المعنية.

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