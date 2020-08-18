صورة.. فيفي عبده تستعرض رشاقتها من الساحل الشمالي

2020/08/18 | 20:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..نشرت الفنانة فيفي عبده عبر حسابها على Instagram صورة لها وهي تقدم تمرين قوي لتؤكد احتفاظها برشاقتها.وعلقت فيفي عبدة التي تحرص على التواصل عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي : ‏يا صباح الفل بالساحل الشمالي بحبك.يشار إلى أن فيفي عبده قدمت في رمضان 2020 برنامج (خلي بالك من فيفي) هو برنامج يعتمد الكاميرا […]

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