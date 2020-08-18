النسوية تاريخياً وعلاقتها بتطور البشرية - روژێار جمال علي

2020/08/18 | 20:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#روژێار_جمال_علي النسوية تاريخياً وعلاقتها بتطور البشرية ! من المعروف أن كلمة "النسوية" دخلت الى معجم اللغه الفرنسية عام 1837.



سعت النسويات الأوائل إلى حل مشكلة المرأة والتي استمرت لقرون وذلك لتقييم الوضع الاجتماعي للمرأة، بالأحرى افتقارها إلى المكانة الاجتماعية.



وفقًا للنسويات ، لم يكن لمفهوم النسوية تاريخ أو موقفا إلى الجانب العلمي ، لكنه اتخذ موقفًا موجهًا نحو الذكور.



وهكذا ، تم وضع النساء في ......





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