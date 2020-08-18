مدرب لياقة اسباني ينضم رسمياً لكادر القيثارة التدريبي

2020/08/18 | 20:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اعلن نادي الشرطة الرياضي، تعاقده بشكل رسمي مع مدرب اللياقة الاسباني غونزالو رودريغز.وذكر النادي في بيان مقتضب تلقته وكالة/ المعلومة/ ان “مدرب اللياقة الاسباني، غونزالو رودريغيز، وقع عقده بشكل رسمي للانضمام الى الجهاز التدريبي لكرة الشرطة حتى نهاية الموسم”.تجدر الاشارة الى ان غونزالو سبق وان عمل مع المدرب عبد الغني شهد […]

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