ما حقيقة قطع الإنترنت في العراق خلال الشهر المقبل؟

2020/08/18 | 20:58 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى وزير الاتصالات وجود نية لقطع خدمة الإنترنت

الترا عراق - فريق التحرير

نفت وزير الاتصالات أركان شهاب، وجود توجه لقطع خدمة الإنترنت خلال الامتحانات الوزارية لمرحلة السادس الإعدادي التي تبدأ في مطلع شهر أيلول/سبتمبر المقبل.

وقال شهاب في تصريح، الثلاثاء 18 آب/أغسطس، إن "الحديث عن وجود توجه لقطع خدمة الإنترنت لمدة 4 ساعات من الساعة السادسة حتى العاشرة صباحًا، في بداية شهر أيلول لغاية 18 يومًا بسبب الامتحانات الوزارية للسادس الإعدادي عار عن الصحة".

ودعا شهاب، إلى "ضرورة توخي الدقة ونقل المعلومات من مصادرها الرسمية."

وكانت بعض من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تداولت خبر قطع خدمة الإنترنت قبل بدء الامتحانات الوزارية بساعة واحدة وعودتها بعد انتهائها.

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