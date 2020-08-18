تحرك أمني رفيع المستوى.. قادة عسكريون يجتمعون في كركوك

2020/08/18 | 20:58 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة العمليات تهدف التحرك الجديد (Getty)

الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، الثلاثاء، عن تحرك عسكري جديد في محافظة كركوك، شمالي البلاد.

وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي في تصريح، 18 آب/أغسطس، إن "نائب قائد العمليات الفريق الركن عبد الأمير الشمري، زار محافظة كركوك واطلع على الواقع الأمني فيها، فضلاً عن عقد عدد من الاجتماعات مع الوكالات الأمنية"، مبينًا أن "الشمري رافقه خلال الزيارة قائد الشرطة الاتحادية وعدد من القادة الأمنيين".

وأضاف، أن "الهدف من الزيارة هو الاطمئنان على الواقع الأمني في كركوك ومناقشة انتشار القطعات"، مشيرًا إلى أن "الزيارة تأتي في إطار تقييم العمل الأمني في كركوك وفي المناطق التي تحت قيادة المقر المتقدم".

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